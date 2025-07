Morte da professora Soraya Bonfim é confirmada; Colégio Santa Marcelina emite nota de pesar Corpo foi encontrado sob viaduto em Vespasiano neste domingo (20); educadora estava desaparecida desde sexta-feira (18) Minas Gerais|Do R7 20/07/2025 - 20h47 (Atualizado em 20/07/2025 - 20h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo da professora de história Soraya Tatiana Bonfim, de 52 anos, foi encontrado neste domingo (20) sob um viaduto no bairro Caieiras, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A confirmação da identidade da vítima veio na noite deste domingo, por meio de uma nota de pesar publicada pelo Colégio Santa Marcelina, onde ela lecionava.

Corpo de professora Soraya Bonfim é encontrado sob viaduto em Vespasiano Reprodução/ Record Minas

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o corpo foi localizado após um chamado via COPOM. Policiais militares se deslocaram até a avenida Adélia Issa, onde encontraram o corpo de uma mulher parcialmente coberto por um lençol, vestindo apenas uma blusa cinza. A vítima apresentava marcas de queimaduras nas partes internas das coxas e manchas de sangue, o que pode indicar violência sexual.

A mulher não portava documentos, mas tinha uma tatuagem de uma fênix verde próxima ao cóccix e estava com um par de óculos escuros. A identificação como sendo Soraya foi feita após o filho da professora, Matteos França Campos, de 32 anos, ser acionado e fazer o reconhecimento no Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR), em Belo Horizonte.

‌



A professora havia sido vista pela última vez na noite de sexta-feira (18), quando decidiu não ir a uma festa com amigas devido a fortes dores estomacais. Ela avisou ao filho, que tinha uma viagem marcada para a Serra do Cipó, que ficaria em casa para descansar. No sábado, já durante a viagem, Matteos tentou contato com a mãe, mas não teve retorno.

Preocupado, ele acionou uma tia para verificar a situação. Ao chegar na residência da família, no bairro Santa Amélia, a mulher percebeu que o carro de Soraya ainda estava lá e não obteve resposta ao chamar por ela. A porta precisou ser arrombada com auxílio de um chaveiro, mas não havia sinais de arrombamento ou desordem na casa. Apenas o celular e a chave da professora não estavam no local.

‌



Com o desaparecimento confirmado, a família iniciou uma busca por informações, contatando vizinhos e verificando câmeras de segurança, sem sucesso. Eles também chegaram a procurar unidades de saúde da rede Unimed e registraram boletim de ocorrência.

O caso gerou comoção e mobilização nas redes sociais. Amigos, familiares e a própria escola divulgaram apelos por informações. Na nota oficial, o Colégio Santa Marcelina lamentou profundamente a perda da professora e prestou solidariedade à família.

A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer a causa da morte. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime. O caso é investigado