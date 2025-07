PMMG atua com Bombeiros em incêndio e policiais são socorridos após inalar fumaça em Santa Luzia Fogo atingiu área próxima a aglomerado no bairro Baronesa; equipes do Corpo de Bombeiros e da PM atuaram no combate Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 20/07/2025 - 18h32 (Atualizado em 20/07/2025 - 18h32 ) twitter

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) atuaram na tarde deste domingo (20) no combate a um incêndio em um bambuzal na avenida Oceania, número 555, no bairro Baronesa, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

PMMG atua com Bombeiros em incêndio e policiais são socorridos após inalar fumaça Rosildo Mendes Santos

Segundo os Bombeiros, o fogo ameaçava se alastrar para casas vizinhas à vegetação, localizada ao lado de um aglomerado, o que aumentava o risco de propagação das chamas.

Três guarnições dos Bombeiros e uma equipe da PMMG foram mobilizadas para conter o fogo. Durante a ação, três policiais militares precisaram de atendimento médico após inalarem fumaça. Eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, onde receberam cuidados e foram liberados em seguida.

Chamas atingiram bambuzal próximo a casas no bairro Baronesa Rosildo Mendes Santos

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. Moradores da região acompanharam com preocupação o trabalho das equipes no local.