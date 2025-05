Corpos de mulheres encontradas mortas em apartamento de BH são liberados do IML Mãe e filha serão enterradas na manhã desta quarta-feira (14) no Cemitério do Bonfim, na capital mineira Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS 13/05/2025 - 20h15 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h15 ) twitter

Os corpos de Cristina Lucia Bastos Teixeira, de 68 anos, e Daniela Teixeira Antonini, de 42, encontrados na última sexta-feira (9) no apartamento onde moravam no Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram liberados às 17h desta terça-feira (13) do Instituto Médico Legal (IML). Mãe e filha serão enterradas na manhã desta quarta-feira (14) no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste da capital mineira.

A Polícia Civil ainda investiga as circunstâncias da morte das duas mulheres e da filha de Daniela, Giovanna Antonini Vasconcelos, de apenas 1 ano e 11 meses, que foi enterrada no último sábado (10), em um cemitério na cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. As três foram encontradas mortas na mesma cama do quarto do imóvel. Os quatros cães da família também foram encontrados mortos no chão da residência.

Avó, mãe e filha tinham sido vistas pela última vez seis dias antes. Sem notícias, a avó paterna e o pai da menina pediram ajuda à síndica do residencial para ir até ao apartamento, que fica no 13º andar. Ao chegar no imóvel, a síndica sentiu um forte cheiro e acionou a Polícia Militar.

A porta do imóvel foi arrombada e as vítimas e os cães já estavam mortos e em avançado estado de decomposição. As janelas estavam vedadas e três bandejas com carvão queimado foram encontrados no imóvel, indicando que as mortes podem ter sido causadas por intoxicação. A polícia não descarta a possibilidade de que as mortes tenham sido intencionais.

Nas redes sociais, Daniela havia postado a rotina pesada como mãe, devido às internações da filha, que tinha um problema de saúde desde o nascimento. A menina, segundo informou o pai, a PM, nasceu com atresia esofágica, que é um defeito congênito raro no esôfago, que não tinha conexão entre a boca e o estômago.

O homem também alegou que antes de se relacionar por quatro meses com Daniela, eles eram amigos, tiveram um breve romance que não teria dado certo devido a ex ser bipolar e instável emocionalmente.

