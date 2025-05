Cozinheira é atropelada enquanto atravessava faixa de pedestre em Belo Horizonte Nathalya Rodrigues Camilo voltava do trabalho quando foi atingida por um carro no último sábado (10); ela aguarda cirurgia no hospital Minas Gerais|Do R7, com Juliana Pereira, da Record Minas 11/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 10h01 ) twitter

Gravação indica que o condutor do veículo teria avançado o sinal vermelho Reprodução/Record Minas

Um atropelamento no cruzamento da Rua Guajajaras com a Avenida Amazonas, no bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de Belo Horizonte mobilizou equipes de resgate na madrugada deste sábado (10), por volta das 0h27. A vítima, a cozinheira Nathalya Rodrigues Camilo, foi atingida por um veículo enquanto atravessava a faixa de pedestre no sinal vermelho.

Segundo informações da Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros foram acionados imediatamente. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para o Hospital João 23

Imagens da câmera do sistema Olho Vivo registraram o momento do acidente. A princípio, a análise das gravações indica que o condutor do veículo teria avançado o sinal vermelho, atingindo a pedestre na faixa. Segundo a prima da vítima, a cozinheira estava voltando do trabalho quando o acidente aconteceu.

Ainda segundo a prima, Nathalya está sentindo dores e aguarda uma vaga para cirurgia ortopédica no Hospital. A cozinheira sofreu uma fratura na tíbia (osso mais grosso e mais forte da perna, sendo essencial para a sustentação do peso e a locomoção. É um osso longo que se estende do joelho ao tornozelo, formando a parte anterior da canela, popularmente conhecido como o osso da canela).

‌



A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

