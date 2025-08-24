Criança de quatro anos morre em acidente na BR-381 em Igarapé (MG); seis pessoas ficaram feridas Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Betim, na Grande BH Minas Gerais|Do R7, com Fernanda Rodrigues, da Record Minas 24/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 24/08/2025 - 11h40 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma criança de quatro anos morreu em um acidente na BR-381 em Igarapé, MG.

O acidente aconteceu na manhã do dia 24, quando o carro capotou no km 520.

Seis pessoas ficaram feridas, três em estado grave e três com ferimentos moderados.

As causas do acidente, que envolvem perda de controle do motorista, estão sendo investigadas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo a PRF, motorista perdeu o controle da direção e bateu contra a mureta central da rodovia Reprodução/Record Minas

Uma criança de quatro anos morreu em um grave acidente na manhã deste domingo (24), na BR-381, em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O carro em que ela estava, com placas de Belém (PA), capotou na altura do km 520, por volta das 6h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia sete ocupantes no veículo. Além da criança que não resistiu aos ferimentos, outras seis pessoas ficaram feridas, três em estado grave e três com ferimentos moderados. Todas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Betim.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra a mureta central da rodovia. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Equipes do Samu e da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, já realizavam o atendimento quando os bombeiros chegaram ao local. Como não havia vítimas presas às ferragens, os militares atuaram na segurança da cena.

A concessionária informou que o acidente ocorreu no km 518,9 da pista Sul, sentido São Paulo, e resultou no bloqueio das faixas esquerda e central da rodovia. A PRF também esteve no local para registro da ocorrência e organização do trânsito.

