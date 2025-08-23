Família de Laudemir recebe homenagem no Mineirão, em BH O gari foi morto enquanto trabalhava e gerou grande comoção; família de Laudemir esteve no Mineirão pela primeira vez Minas Gerais|Gabrielle Assis, da RECORD MINAS 23/08/2025 - 20h59 (Atualizado em 23/08/2025 - 20h59 ) twitter

Familiares e amigos de Laudemir foram homenageados no Mineirão, em BH Mineirão/Agência i7- 23.08.25

Familiares e colegas de trabalho de Laudemir Fernades estiveram no Mineirão, em Belo Horizonte, para acompanhar a partida entre Cruzeiro e Internacional, na noite deste sábado (23). Eles foram a convite do Mineirão e do Cruzeiro, como forma de homenagear o gari, que foi morto enquanto trabalhava, no dia 11 de agosto, no bairro Vista Alegre, em BH.

A iniciativa aconteceu depois que a filha do Laudemir, Nicolly Fernades, de 15 anos, mostrou, em uma entrevista, que carregava no pescoço um cordão com o símbolo do time do coração dela e do pai: o Cruzeiro. O pingente, inclusive, foi um presente de Laudemir a Nicolly, no último Dia dos Pais. “Estar aqui hoje no Mineirão, pela primeira vez, é uma forma de homenagear o meu pai com muito carinho”, disse a adolescente, que foi pé quente e viu o Cruzeiro ganhar a partida por 2x1.

Antes do jogo, uma foto do Laudemir foi divulgada no telão do estádio, em meio a uma salva de palmas dos torcedores. A esposa do gari, Liliane França, disse que a homenagem aqueceu o coração dela e de toda a família. “É muito bonito ver tantas pessoas batendo palmas pra ele. E dá forças pra gente lutar”, relatou Liliane.

A mãe do Laudemir, dona Irani Fernandes, também esteve no Mineirão pela primeira vez. Ela contou que, quando criança, ouvia a história do pai dela, seu José Geraldo do Nascimento, que trabalhou na construção do estádio. “Aqui é muito bonito”, afirmou.

‌



Os amigos de trabalho de Laudemir foram ao Mineirão uniformizados e receberam muito carinho dos torcedores. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez questão de dar um abraço em cada um deles e entregou uma camisa do time para Nicolly. “A gente homenageia o Laudemir e a família dele com essa ação”, enfatizou Pedrinho.

