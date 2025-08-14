Defesa Civil orienta população a não usar água de ribeirão após vazamento de soda cáustica em MG Segundo a Semad, não houve registro de mortandade de peixes nem de desabastecimento de água para consumo humano Minas Gerais|Do R7, com Giovana Riggio*, da Record Minas 14/08/2025 - 15h48 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h51 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Grave acidente na BR-356 resulta em derramamento de 40 mil litros de soda cáustica.

Rodovia interditada para controle do vazamento, afetando o Rio Ribeirão do Carmo.

Defesa Civil alerta população a não utilizar água do rio devido à contaminação.

Motorista do veículo acidentado teve ferimentos graves e foi resgatado pelo Samu. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o controle do vazamento Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um grave acidente na BR-356, em Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte, provocou o derramamento de cerca de 40 mil litros de soda cáustica no início da tarde desta segunda-feira (11). O produto químico se espalhou pela pista e atingiu o curso d’água que abastece o Rio Ribeirão do Carmo, em Mariana.

A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o controle do vazamento. Equipes especializadas da AMBIPAR atuaram na contenção da substância, mas parte do produto atingiu o Ribeirão do Carmo. A Defesa Civil de Mariana emitiu alerta para que a população não utilize a água do rio sob nenhuma circunstância. A soda cáustica não altera a cor da água, mas pode provocar queimaduras e outras lesões graves.

Laudos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana confirmaram a contaminação. Técnicos do Instituto Ambiental iniciaram o resgate de peixes, mantendo-os em tanques para posterior devolução à natureza. Apesar do alerta inicial de mortes de animais, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) informou que, até o momento, não houve registro de mortandade de peixes nem de desabastecimento de água para consumo humano.

Segundo a Semad, o produto derramado escoou para a drenagem lateral da rodovia, chegando ao Córrego do Funil, que fica em uma empresa de produção de alumínio, por meio de três bueiros pluviais. O córrego deságua no Ribeirão do Carmo.

O motorista, único ocupante do veículo, ficou preso às ferragens com ferimentos graves no braço esquerdo. Ele foi resgatado com apoio de um caminhão que passava pelo local e encaminhado pela equipe do Samu à Santa Casa de Ouro Preto.

Segundo a Semad, até o momento, não houve registro de desabastecimento de água para consumo humano.

*Estagiária sob supervisão de Antonio Paulo

