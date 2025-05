Desaparecimento de “Duzinho” e “Zoião” mobiliza buscas da Polícia Civil de MG Fazendeiros de Vargem Grande, distrito de Baldim, a 95 Km de BH, completa 11 dias; Casa de um deles foi encontrada revirada e com munições de arma intactas Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 e Camila Cambraia, da RECORD MINAS 22/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Última pista é de que Duzinho teria recebido uma ligação que o deixou nervoso Arquivo Pessoal/ Reprodução

Uma ligação recebida durante o almoço, que transmitiu nervosismo, no dia 11 de maio, em pleno dia das mães, é a única pista da família de Cândido Martins Maia Júnio, de 59 anos, conhecido como “Duzinho”, possui antes que ele e o amigo Edmar de Azevedo, o “Zoião” desaparecessem, em Vargem Grande, distrito Baldim, na região central do Estado, a 95 Km de Belo Horizonte. A Polícia Civil está fazendo buscas para encontrá-los.

Na casa que fica na fazenda de Duzinho, familiares encontraram o carro dele com um vidro quebrado, gotas de um líquido vermelho que se assemelha a sangue e a casa toda revirada. Nathan Maia, sobrinho do fazendeiro, ainda encontrou uma roupa do tio em um matagal, uma bota e munição calibre .38.

“Dentro do carro tinha uma caixa de papelão que estava amassada e com mancha de sangue. A chave estava no carro, os documentos do Edmar também estavam veículo”, disse no vídeo feito ao chegar no local.

Em conversa com a equipe da RECORD MINAS e do Portal R7, Nathan contou que moradores do distrito sentiram falta dos dois um dia depois do desaparecimento. O Corpo de Bombeiros chegou a fazer buscas na região, inclusive em lagos próximos, mas nada foi encontrado. O caso ficou, então, a cargo da Polícia Civil.

‌



“Meu tio Duzinho estava com a saúde debilitada. A gente inclusive acredita que ele foi retirado de lá com vida. Estava com a saúde debilitada e não oferecia resistência. Não conseguimos ainda identificar todos os negócios que ele realizou, mas tivemos a informação de que no domingo ele recebeu uma ligação de um homem que estava cobrando dele a entrega do recibo da venda de um caminhão. Essa ligação teria deixado ele nervoso”, comenta Maia.

O caminhão foi fabricado na década de 80 e era do pai de Duzinho. Sem contar para a família, o fazendeiro registrou um boletim de ocorrência em 2023 em que relatava estar recebendo ameaças. O motivo, seria por que um parceiro de negócios teria vendido duas chácaras sem comunicá-lo. No boletim não fica claro se as ameaças seriam do parceiro de negócios ou dos compradores.

‌



Além da investigação da Polícia Civil, familiares e amigos está mobilizados nas buscas pelos fazendeiros.

“A gente está recebendo informações e cada uma que a gente recebe a gente sai, vai pra cidade vizinha e apura informação. A maioria dessas informações se mostram infundadas, de pessoas que se enganaram. É complicado. Estamos falando de uma área rural, não há iluminação e os vizinhos mais próximos deles não estão muito próximos”, pontua Nathan.

‌



Investigação

Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas informou que a perícia oficial e equipe de investigadores compareceram ao local para realização de levantamentos e a coleta de vestígios. Disse também que “as investigações seguem em ritmo contínuo e todas as informações são tratadas com o máximo rigor e responsabilidade” e que aso alguém tenha qualquer informação sobre o paradeiro dos desaparecidos, pode entrar em contato pelo telefone 0800 2828 197, sob sigilo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp