Detento morre após ser espancado em presídio e violência acende alerta em MG Três ocorrências graves foram registradas dentro de unidades prisionais do estado em apenas uma semana Minas Gerais|Do R7 05/07/2025 - 13h29 (Atualizado em 05/07/2025 - 13h29 )

Detento morre após ser espancado em presídio e violência acende alerta em MG

Um detento de 33 anos morreu na manhã desta quinta-feira (03) após ser espancado por colegas de cela no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi identificado como Alexandre Siqueira de Freitas.

O caso marca o terceiro episódio de violência grave registrado dentro de presídios mineiros em menos de uma semana, dois deles com resultado de morte, e levanta um alerta sobre a segurança e a gestão nas unidades prisionais do estado.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes penitenciários foram acionados por volta das 7h15, após uma briga ser comunicada por outros internos. Alexandre foi encontrado no chão da cela, com hematomas visíveis e dificuldade para se mover. Ele recebeu os primeiros socorros na enfermaria da unidade e foi encaminhado ao Hospital Municipal São Judas Tadeu, mas não resistiu e morreu por volta das 9h, após tentativas de reanimação.

Dois detentos, João Vitor Oliveira Cesar e Carlos Augusto Rodrigues da Silva, confessaram a agressão. A motivação não foi informada. A direção do presídio abriu um procedimento administrativo interno, e os envolvidos serão ouvidos pelo Conselho Disciplinar. Eles podem sofrer punições que variam de advertência à comunicação ao juiz da execução penal. A Polícia Civil investiga o caso.

Alexandre estava no presídio desde dezembro de 2024 e já tinha passagens anteriores pelo sistema prisional, registradas desde 2012.

Na terça-feira (1º), outro detento foi encontrado morto dentro de uma cela no Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte. Desta vez, a vítima foi Wesley Marcelo Silva Nunes, de 48 anos, que foi localizado sem vida durante o procedimento de contagem e identificação dos internos. Um preso de 36 anos confessou a autoria do crime e foi ouvido pela Polícia Civil.

O caso aconteceu apenas dois dias após outro episódio violento na mesma unidade. No sábado (29), um detento de 33 anos foi encontrado com ferimentos graves. Colegas de cela inicialmente alegaram que ele havia caído da cama, mas os policiais penais constataram sinais de espancamento.

Segundo relatos, a agressão teria sido motivada pelo comportamento da vítima, que se masturbou na cela e, ao ejacular, teria atingido outros presos. A vítima foi encaminhada ao Hospital João 23, mas o estado de saúde não foi divulgado.

