Dois feridos seguem em estado grave após acidente entre van e carreta no Norte de Minas Uma das vítimas, que não teve a idade divulgada, permanece em procedimento cirúrgico de emergência; nove pessoas morreram Minas Gerais|Do R7, com Fernanda Rodrigues, da Record Minas 14/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 14/05/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MORTE BR 251 MG Divulgação/Corpo de Bombeiros

Dois dos seis pacientes internados na Santa Casa de Montes Claros após o grave acidente entre uma van e uma carreta na BR-251, próximo a Barrocão, distrito de Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais, seguem em estado gravíssimo nesta terça-feira (14). Um deles, que não teve a idade divulgada, permanece em procedimento cirúrgico de emergência. Outro, de 27 anos, está internado em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos, mas com a condição hemodinâmica estabilizada.

Outros três feridos apresentam quadro estável: uma criança de 8 anos; uma mulher de 36 anos, e um homem ainda não identificado, com idade aproximada de 26 anos. O sexto paciente, de 35 anos, segue em avaliação médica. As informações foram divulgadas pela Santa Casa.

As vítimas são sobreviventes do acidente que deixou nove mortos na madrugada desta terça-feira (14), no trecho entre Francisco Sá e Salinas, no Norte de Minas. A colisão frontal entre os veículos mobilizou equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Os demais feridos foram levados para o Hospital Municipal de Francisco Sá. A reportagem aguarda informações atualizadas da unidade sobre o estado de saúde dessas vítimas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp