Domingo (22) de tempo firme e seco em BH e em Minas, com temperaturas amenas Capital mineira registra mínima de 13,3 °C e máxima pode chegar a 28 °C à tarde; umidade relativa do ar segue baixa em todo o estado Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 22/06/2025 - 09h49 (Atualizado em 22/06/2025 - 10h20 )

Capital mineira registra mínima de 13,3 °C e máxima pode chegar a 28 °C Andréa Silva/RECORD MINAS - 22.06.2025

O domingo (22) chegou com tempo firme e clima seco em Belo Horizonte e em diversas regiões de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital mineira registrou temperatura mínima de 13,3 °C nas primeiras horas do dia. Ao longo da tarde, os termômetros devem alcançar a máxima de 28 °C, com umidade relativa do ar em torno dos 30%, o que exige atenção especial à hidratação e aos cuidados com a saúde respiratória.

O céu em BH permanece claro a parcialmente nublado. O Inmet informa ainda que a massa de ar frio que atuava nos últimos dias perdeu força, proporcionando estabilidade no tempo e ligeira elevação nas temperaturas, sobretudo durante o dia. No entanto, as temperaturas voltam a cair a partir desta segunda-feira (23).

Em Minas Gerais, o cenário não é diferente. O céu varia de parcialmente nublado a claro nas regiões dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e também na Zona da Mata. Nas demais áreas do estado, o predomínio é de céu claro a parcialmente nublado, com ocorrência de névoa seca.

As temperaturas seguem estáveis em todo o território mineiro. A mínima registrada é de 7 °C no Sul de Minas, enquanto a máxima prevista pode atingir os 32 °C nas regiões do Norte e do Triângulo Mineiro.

‌



Clima seco

Segundo o Inmet, não há previsão de chuvas para este domingo, mas a baixa umidade do ar continua sendo um fator de atenção, especialmente nas regiões Oeste, Norte e Triângulo, onde os índices podem ficar abaixo dos 30%. A Defesa Civil reforça as recomendações para que a população mantenha uma boa hidratação, evite exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes, use o protetor solar e cuide bem da pele, usando hidratantes, e redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Na segunda-feira, uma nova frente fria de origem polar está prevista para avançar sobre Minas Gerais, trazendo de volta o frio intenso nos próximos dias.

