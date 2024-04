Duas pessoas ficam feridas após carro capotar na região da Pampulha, em BH Testemunhas disseram que motorista perdeu controle da direção, bateu na fachada de uma loja e tombou no passeio

Vítimas foram levadas para hospital de Belo Horizonte Vítimas foram levadas para hospital de Belo Horizonte (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas pessoas ficaram feridas na manhã deste domingo (24) em um acidente de trânsito na rua João Magela Luz, no bairro Céu Azul, região da Pampulha, em Belo Horizonte.

As vítimas feridas são uma mulher de 24 anos, que dirigia o veículo, e um rapaz de 21 anos, que estava no banco do carona.

Moradores disseram que a jovem perdeu o controle da direção do carro e, após bater na fachada de uma loja, o veículo dela tombou em cima do passeio. Nenhum pedestre passava pelo local no momento da batida.

O Corpo de Bombeiros foi chamado ao local para prestar o socorro às vítimas, que haviam ficado presas às ferragens, porém, quando o resgate chegou, os dois jovens já haviam sido retirados do veículo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou socorro à mulher e ao rapaz, que estavam conscientes. Os dois foram levados para o Hospital Odilon Behrens, na região noroeste da capital.