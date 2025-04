Empresário mineiro desaparece em Santa Catarina e família pede ajuda Bernardo Chagas foi visto saindo do hotel onde estava e indo em direção à praia, sem levar nenhum documento ou cartão Minas Gerais|Do R7, com Luciana Simões, da Record Minas 13/04/2025 - 10h49 (Atualizado em 13/04/2025 - 10h52 ) twitter

Empresário mineiro desaparece em Santa Catarina e família pede ajuda Reprodução/Record Minas

Um empresário mineiro, de 39 anos, está desaparecido há seis dias e os familiares pedem ajuda para encontrá-lo. Bernardo da Silva Chagas foi visto pela última vez no dia 7 de abril em Balneário Camboriú (SC), onde passava férias com a família.

Segundo os familiares, Bernardo viajava com a irmã e o sobrinho. A irmã conta que eles estavam no mesmo hotel, mas em quartos separados. Na manhã do desaparecimento, ele saiu do hotel por volta das 8h e foi em direção à praia, sem levar nenhum documento ou cartão.

O empresário, do ramo madeireiro, chegou a entrar no mar, e bombeiros o retiraram da água. Mais tarde, Bernardo teria sido visto caminhando para uma região de mata. E desde então, não há mais notícias. O retorno para Belo Horizonte estava marcado para um dia após o sumiço.

“Estamos todos desolados. Ele simplesmente sumiu. A cidade não é tão grande para alguém desaparecer assim”, lamenta Poliana. A polícia faz buscas pela região, mas até o momento não há informações.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Bernardo Chagas pode entrar em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina pelos telefones (48) 98844-0011 e (48) 3665-5595 ou pelo Disque Denúncia (181).

