Adolescente arrastada por enxurrada durante temporal em BH morre após 19 dias internada Informação foi confirmada pela família de Raphaela Vitória Oliveira Moura; acidente aconteceu no bairro Tirol, na região do Barreiro Minas Gerais|Do R7 12/04/2025 - 12h06 (Atualizado em 12/04/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Raphaela Vitória Oliveira Moura estava internada há 19 dias na UTI Reprodução/Record Minas

Raphaela Vitória Oliveira Moura, adolescente que foi arrastada pela enxurrada em Belo Horizonte, morreu na manhã deste sábado (12). A informação foi confirmada pela família. O acidente aconteceu no bairro Tirol, na região do Barreiro. Ela estava internada há 19 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital João 23, na região Centro-Sul da capital mineira.

Raphaela estava a caminho da escola com uma prima, que também foi arrastada. Segundo testemunhas, a água subiu rapidamente, surpreendendo as duas, que não conseguiram se proteger a tempo. A prima da adolescente conseguiu segurar em um muro e pedir ajuda, mas a jovem foi arrastada pela força da enxurrada e ficou presa embaixo de um caminhão.

A adolescente foi socorrida por pessoas que viram a cena. Os envolvidos no resgate contam que a ação durou cerca de dez minutos. Para retirar Raphaela, a estratégia foi tentar fazer uma barreira para conter o fluxo de água.

“Nos movimentamos, primos, amigos, para tentar tirar a menina de debaixo do carro. É uma sensação de impotência, desce muita água. Não tem para onde a água escorrer”, detalhou o empresário Clesiovanio Monteiro.

‌



No dia do acidente, os pais da menina receberam uma ligação durante o trabalho, dizendo que a filha tinha sido resgatada. “Recebi a notícia que pai nenhum quer receber”, conta Carlos Eduardo de Moura, pai de Raphaela.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp