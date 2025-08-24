Engavetamento com quatro carros deixa motorista ferido na Avenida do Contorno, em BH Moradores e trabalhadores da região afirmam que o trecho, por ser em curva, costuma registrar acidentes Minas Gerais|Do R7, com Fernanda Rodrigues, da Record Minas 24/08/2025 - 12h50 (Atualizado em 24/08/2025 - 12h51 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Engavetamento de quatro carros em Belo Horizonte feriu um motorista de 46 anos.

O acidente ocorreu na madrugada de domingo, no cruzamento da Avenida do Contorno com a rua Rio de Janeiro.

Um dos motoristas ficou preso às ferragens, mas foi resgatado e encaminhado ao hospital em estado estável.

Moradores alertam para a frequência de acidentes no local e pedem mais sinalização na área. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Após o socorro, os militares aplicaram serragem na pista para conter o risco de derrapagem Reprodução/Record Minas

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou um homem de 46 anos ferido na madrugada deste domingo (24), na avenida do Contorno, no bairro Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte. O acidente aconteceu por volta de 0h10, no cruzamento com a rua Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro carros foram envolvidos no acidente, todos com placas de Belo Horizonte. O motorista de um deles foi o único ferido. O carro capotou e o homem acabou preso às ferragens, com a perna direita prensada pelo painel do veículo. Natural de Sete Lagoas, ele foi resgatado pelos bombeiros e atendido pelo Samu. Ele estava consciente e orientado, sem sinais de fratura ou lesões graves, e foi encaminhado a uma unidade de saúde em estado estável.

Após o socorro, os militares aplicaram serragem na pista para conter o risco de derrapagem, já que houve vazamento de óleo dos veículos. A operação foi concluída por volta de 1h35.

Moradores e trabalhadores da região afirmam que o trecho, por ser em curva, costuma registrar acidentes. A avenida ficou parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência, mas o trânsito foi liberado em seguida.

