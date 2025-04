Ex-funcionário é preso após furtar carro funerário com corpo dentro Homem foi detido no bairro Palmares; veículo e corpo foram recuperados pela polícia. Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 01/04/2025 - 11h24 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso após furtar um carro funerário na Rua Cecildes Moreira de Faria, no bairro Nova Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte. O veículo transportava um corpo no momento do crime.

Ex-funcionário é preso após furtar carro funerário com corpo dentro Rosildo Mendes Santos

A Polícia Militar foi acionada e mobilizou diversas equipes para localizar o suspeito. Pouco tempo depois, o homem foi encontrado no bairro Palmares e detido. Segundo informações preliminares, ele seria um ex-funcionário da funerária proprietária do veículo.

O carro e o corpo foram recuperados sem danos aparentes. O caso está sendo registrado na sede do 5º Batalhão da Polícia Militar, que ainda não divulgou mais detalhes sobre a motivação do crime ou a identidade do suspeito. Detalhes do caso serão repassados durante a coletiva de imprensa.