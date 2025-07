Famílias em zona de risco de barragem que teve nível alterado em MG serão retiradas de casa Segundo a Agência Nacional de Mineração, não foram registradas anomalias que indiquem risco iminente de rompimento Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 24/07/2025 - 12h03 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h14 ) twitter

Segundo a ANM, não foram registradas anomalias que indiquem risco iminente de rompimento Reprodução/Record Minas

A Prefeitura de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, vai retirar famílias que estão na Zona de Autossalvamento (ZAS) da barragem que teve o nível de emergência elevado pela ANM (Agência Nacional de Mineração).

Segundo o Executivo municipal, as famílias que moram nessa região estão sendo cadastradas pela Defesa Civil. Os agentes estão fazendo um levantamento das demandas da população e a previsão é que as pessoas sejam retiradas a partir desta sexta-feira (25). O trabalho deve durar cerca de cinco dias e os moradores serão levados para locais seguros alugados.

A ação foi tomada por uma comissão criada pela prefeitura para reforçar as ações preventivas adotadas após a mudança no nível de segurança da estrutura.

“A comissão será composta pelo prefeito, pela Defesa Civil Municipal e representantes das seguintes secretarias: Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil; Planejamento; Desenvolvimento Social; Meio Ambiente; Obras; Saúde; Procuradoria Geral do Município; Secretaria de Governo e Reparação, além de todas as pastas estarem de plantão para atuação imediata, caso seja necessário”, informou a prefeitura.

Segundo a ANM, a mudança no nível foi feita após a identificação de condições de estabilidade marginal na barragem B1-A, da empresa Emicon Mineração. Os estudos conduzidos por auditores e projetistas indicam que os resultados obtidos não podem ser considerados conclusivos. Embora novas análises tenham sido iniciadas, elas ainda não foram integradas à análise por entraves contratuais.

Ainda conforme a agência, não foram registradas anomalias que indiquem risco iminente de rompimento. A estrutura passou do nível 1 para o nível 2 de alerta, como uma medida preventiva.

A Emicon Mineração foi questionada sobre a segurança da barragem, mas ainda não retornou à reportagem.

