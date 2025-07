Agência Nacional de Mineração eleva nível de emergência de barragem em Brumadinho (MG) Segundo a ANM, medida é preventiva, visa garantir eventual evacuação segura e não há risco iminente de rompimento Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 24/07/2025 - 09h40 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h49 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A ANM elevou o nível de emergência da barragem B1-A em Brumadinho de nível 1 para nível 2.

A medida é preventiva e visa garantir a evacuação segura da população na Zona de Autossalvamento (ZAS).

A análise técnica da barragem será realizada por uma empresa independente.

Apesar do aumento no nível de alerta, não foram detectadas anomalias que indiquem risco iminente de rompimento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Apesar do aumento no nível de emergência, não foram detectadas anomalias que indiquem risco iminente de rompimento Divulgação/ANM

A Agência Nacional de Mineração (ANM) elevou, nesta quarta-feira (23), o nível de emergência da barragem B1-A, em Brumadinho, na Grande BH. A estrutura passou do nível 1 para o nível 2 de alerta. A medida, segundo a ANM, é preventiva e visa garantir uma eventual evacuação segura da população que vive na chamada Zona de Autossalvamento (ZAS), em caso de rompimento.

Segundo a agência, a decisão foi tomada após a identificação de condições de estabilidade marginal na estrutura. Os estudos conduzidos por auditores e projetistas indicam que os resultados obtidos não podem ser considerados conclusivos. Embora novas análises tenham sido iniciadas, elas ainda não foram integradas à análise por entraves contratuais.

Para resolver a situação, a ANM determinou a contratação de uma empresa independente para realizar uma nova análise técnica da barragem, com base em todos os dados disponíveis até o momento. A elevação do nível de emergência de Nível 1 para Nível 2 foi adotada como medida preventiva.

Apesar do aumento no nível de emergência, não foram detectadas anomalias que indiquem risco iminente de rompimento. A elevação do alerta ocorreu em período de estiagem, o que reduz os riscos hidrológicos e permite que, caso necessário, uma evacuação seja feita de forma segura e organizada.

A decisão foi articulada com o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Defesa Civil, Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e a Prefeitura local. A ANM também acionou o Acordo de Cooperação Técnica com a Defesa Civil estadual e realizou um sobrevoo conjunto sobre a área da barragem e da ZAS.

Em nota, ANM afirmou que “reforça seu compromisso com a gestão responsável da segurança de barragens e continuará acompanhando a situação da B1-A de forma rigorosa e transparente”

A barragem é de responsabilidade da empresa Emicon Mineração e Terraplenagem. A reportagem procurou a empresa e aguarda retorno.

