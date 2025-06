Faxineira morta pelo ex será enterrada nesta quarta-feira (11) em Belo Horizonte Segundo a Polícia Civil, Davidson da Silva Vieira matou Ivanda a pedrada e jogou corpo em área de mata Minas Gerais|Do R7, com Gabrielle Assis, da Record Minas 11/06/2025 - 09h21 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Auxiliar de serviços gerais estava desaparecida desde o dia 1º de junho

Será enterrado, nesta quarta-feira (11), o corpo de Ivanda Aparecida Viana, morta pelo ex-companheiro, em Belo Horizonte. A auxiliar de serviços gerais estava desaparecida desde o dia 1º de junho e o corpo foi encontrado na segunda-feira (09).

Segundo os familiares, não haverá velório e o sepultamento vai acontecer às 15h, no Cemitério Bosque da Esperança, no bairro Jaqueline, na região norte da capital mineira.

Davidson da Silva Vieira foi preso pelo crime. Segundo a Polícia Civil, ele matou Ivanda e jogou o corpo em uma área de mata no bairro Jardim Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte.

Relembre o caso

Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, desapareceu no dia 1 de junho, no bairro São Cristóvão, na região noroeste de Belo Horizonte. A mulher estava em casa, acompanhada de amigas, filhos e netos, quando o ex-namorado dela teria chegado. Em seguida, ambos deixaram a casa da mulher, que acompanhou o homem até um ponto de ônibus. Desde então, Ivanda não foi mais vista.

‌



A família contou que tentou contato com a mulher e, ao não conseguir retorno, procurou o ex-companheiro. Ele teria informado que os dois se despediram após o encontro e que ele pegou um ônibus de volta para casa, em Betim, na região metropolitana de BH. No entanto, os parentes afirmam que Ivanda nunca voltou.

Após o desaparecimento, parentes tiveram acesso a mensagens trocadas entre os dois. Segundo eles, o relacionamento já estava desgastado e marcado por desentendimentos. Também foi descoberto que, na manhã do mesmo dia em que desapareceu, Ivanda fez uma transferência de R$ 2.400 para o ex-companheiro.

‌



Na quinta-feira, (05), familiares de Ivanda foram chamados para reconhecer um corpo que poderia ser da desaparecida, mas o corpo pertencia a outra pessoa. No domingo (08), outro corpo foi encontrado no Ribeirão Arrudas, no bairro Granja de Freitas, na região leste da capital, mas estava em avançado estado de decomposição, impossibilitando a identificação imediata.

Na última segunda-feira (09), o corpo de Ivanda foi localizado em uma área de mata no bairro Jardim Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte. As buscas contaram com a participação de policiais civis, bombeiros e policiais militares.

‌



Enquanto aguardava a liberação do corpo de Ivanda do IML (Instituto Médico Legal), a família da auxiliar de serviços teve que conviver com golpistas usando o nome de uma sobrinha dela para pedir dinheiro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp