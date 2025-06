Veja o que se sabe sobre o caso da faxineira que foi encontrada morta em Belo Horizonte Corpo de Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (9); suspeito do crime foi preso pela Polícia Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

A faxineira foi vista pela última vez junto do ex-companheiro na porta da casa dela

O corpo de Ivanda Aparecida Viana, de 57 anos, auxiliar de serviços gerais desaparecida desde o dia 1º de junho, foi encontrado durante a manhã desta segunda-feira (9). De acordo com a Polícia Civil, o cadáver estava em uma área de mata no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. O suspeito do crime, ex-companheiro da vítima, foi preso.

Desaparecimento

A faxineira foi vista pela última vez junto do ex-companheiro, com quem manteve relação conturbada por mais de 10 anos, na porta da casa dela. A mulher estava em casa, acompanhada de amigas, filhos e netos, quando o homem teria chegado. Em seguida, ambos deixaram a casa. Ela acompanhou o homem até um ponto de ônibus.

A família contou que tentou contato com a mulher e, ao não conseguir retorno, procurou o ex-companheiro. Ele teria informado que os dois se despediram após o encontro e que ele pegou um ônibus de volta para casa. No entanto, os parentes afirmam que Ivanda nunca chegou.

Câmeras de segurança mostram o casal indo juntos até um ponto de ônibus, depois disso, ela não foi mais vista. Familiares relatam que ele pressionava Ivanda por dinheiro e mentia sobre a compra de uma moto.

Encontro do corpo

O corpo de Ivana Aparecida foi encontrado na manhã desta segunda-feira (9). Segundo familiares, o cadáver estava em uma área de mata no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de BH. Posteriormente, a corpo da vítima foi encaminho para o Instituto Médico Legal (IML), também na capital mineira.

Suspeito do crime

O suspeito do crime, que já foi preso pela Polícia, chegou a enviar mensagens para família, negando envolvimento com o crime. Ele tem passagens pela Polícia por tráfico, falsidade ideológica e, agora, deve responder por femínicídio.

A mulher realizou um empréstimo bancário de R$ 5.000 dois dias antes do sumiço. Parte do valor foi sacada e entregue ao ex-companheiro. O homem já havia sido denunciado por Ivanda em 2020 por usar os dados dela para outro empréstimo sem consentimento.

Investigações

Na tarde dessa segunda-feira (9), a Polícia Civil emitiu um comunicado, convocando uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre o caso. A coletiva será realizada durante a tarde dessa quinta-feira (10), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizada no bairro Lagoinha, na região Noroeste de BH.

