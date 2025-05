Fogo destrói apartamento na região Centro-Sul de Belo Horizonte O incêndio teria sido provocado por uma moradora em situação de surto; ela foi socorrida após inalar fumaça Minas Gerais|Do R7 16/05/2025 - 05h17 (Atualizado em 16/05/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio em apartamento no bairro Funcionários

Um incêndio de grande proporções atingiu a cobertura de um prédio, na madrugada desta sexta-feira (16), localizado na Rua Rio Grande do Norte, bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

As chamas poderiam ser vistas de longe. Moradores que vivem na região acordaram assustados com o barulho dos estilhaços de vidros e janelas que ficaram destruídos com o fogo.

Segundo os Bombeiros , a moradora da residência estaria em surto e teria sido ela, a pessoa que ateou fogo no apartamento. Com a ajuda de populares , a mulher foi retirada em segurança do local.

Ainda de acordo com os militares, ela inalou grande quantidade de fumaça e por isso foi socorrida para o Hospital João Vinte Três.

‌



O incêndio ocorreu no 12º andar do edifício. Foram necessárias mais de três horas para que os Bombeiros conseguissem controlar as chamas.

A Defesa Civil foi acionada e o local ainda será periciado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp