Três feridos de acidente que matou 9 em MG continuam internados em estado grave

Acidente entre carreta e van na BR-251 deixou nove mortos e 12 feridos Varela Net

Três vítimas da batida entre van e caminhão, na BR-251, continuam internadas em estado grave na Santa Casa de Montes Claros, a 422 km de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (13), matou nove pessoas e deixou 12 feridos. A unidade de saúde informou também o estado de saúde de outros cinco pacientes: um recebeu alta, três estão internados com quadro de saúde estável e um outro passou por cirurgia durante a manhã.

Os passageiros da van, que seguiria para cidade de Crato, no estado do Ceará, eram trabalhadores rurais do Triângulo Mineiro e estavam a caminho de suas casas na região Nordeste do país.

Uma criança, de apenas oito anos, era uma das passageiras da viagem e está entre os internados. O veículo era irregular e não tinha permissão para transportar os passageiros no trajeto interestadual.

O inquérito policial será conduzido pela delegacia de Grão-Mogol e terá 30 dias para ser concluído. Até o momento, os peritos concluíram que a carreta invadiu a contramão de direção e arrastou a van, o que foi confirmado pela perícia no local a partir de marcas de pneus.

‌



A colisão aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 446. Os dois veículos só pararam na mata às margens da rodovia.

A Polícia Civil vai investigar as provas periciais e ouvir as vítimas sobreviventes, bem como os motoristas, para determinar a causa exata do acidente e quem será responsabilizado criminalmente.

‌



Acidentes frequentes

A BR-251, no norte de Minas, palco do acidente entre um caminhão e uma van, que resultou na morte de nove pessoas na madrugada desta quarta-feira (14), registra um acidente a cada dois dias em 2025. Os dados constam no painel de acidentes da Sejusp-MG (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais).

Segundo o levantamento, neste ano, a rodovia registrou 73 acidentes e em todo o ano passado foram 233 ocorrências. O acidente desta quarta-feira ocorreu em um trecho entre as cidades de Francisco Sá e Grão Mongol, que já registrou 18 ocorrências de batidas de veículos neste ano.

‌



Esse é o terceiro acidente em rodovias mineiras com grande número de mortos em apenas seis meses. Um estudo realizado pela SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) e o Corpo de Bombeiros confirma que esses acidentes nas rodovias são mais fatais. O levantamento aponta que a letalidade de acidentes em rodovias pode chegar a 2,7 vezes maior do que acidentes em perímetro urbano.

