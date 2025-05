Idosa vítima de intoxicação em padaria de BH segue internada com suspeitas de lesão cerebral Cleusa Maria de Jesus Dias, de 78 anos, precisou passar por uma traqueostomia depois de mais de duas semanas entubada Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS e Gabriela Neves. do R7 Minas 15/05/2025 - 15h25 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h27 ) twitter

Vítima enfrenta um quadro de pneumonia e uma infecção causada por uma bactéria resistente a antibióticos, além das complicações decorrentes de um AVC sofrido no dia 5 de abril, que resultou em parada cardiorrespiratória

O estado de saúde de Cleusa Maria de Jesus Dias, de 78 anos, uma das vítimas de intoxicação alimentar após consumir produtos da Padaria Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, segue grave. Internada na UTI do hospital MedSenior, a vítima precisou passar por uma traqueostomia, depois de mais de duas semanas entubada. Ela agora enfrenta um quadro de pneumonia e uma infecção causada por uma bactéria resistente a antibióticos, além das complicações decorrentes de um AVC sofrido no dia 5 de abril, que resultou em parada cardiorrespiratória.

Outras duas vítimas da mesma intoxicação — Fernanda de Aquino Morais, de 23 anos, sobrinha de Cleusa, e o namorado da jovem, José Vitor, de 24 anos — continuam internadas na UTI do Hospital Felício Rocho, no bairro Barro Preto, na região Centro-sul da capital mineira. Ambos saíram do coma, mas ainda não conseguem falar ou abrir os olhos. Eles passarão por exames neurológicos para verificar possíveis lesões cerebrais. Apesar disso, já iniciaram sessões de fisioterapia motora e respiratória.

Estado delicado

Segundo Jorge, filho da idosa, o exame de ressonância magnética revelou uma grave lesão cerebral na vítima. Os médicos estimam que a atividade cerebral de Cleusa é de apenas 3%. A equipe médica aguarda uma melhora no quadro respiratório para poder realizar uma traqueostomia. As visitas seguem sendo revezadas entre os três filhos e outros familiares, que também têm se revezado nos cuidados com a mãe de Cleusa, uma idosa de 95 anos, que ainda não foi informada sobre o estado da filha.

O laudo da Fundação Ezequiel Dias (Funed), que deverá apontar a causa da intoxicação, segue em análise e deve ser concluído em até 30 dias.

‌



Na próxima semana, o filho da mulher irá prestar depoimento na Polícia Civil.

