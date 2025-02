Helicóptero cai e três pessoas morrem no interior de Minas Gerais Segundo os bombeiros, três pessoas estavam na aeronave e morreram com a queda, no final da tarde desta segunda-feira (27)

Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 27/01/2025 - 20h47 (Atualizado em 28/01/2025 - 08h09 )

