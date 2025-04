Homem tem prisão preventiva decretada após feminicídio de esposa grávida em Belo Horizonte Michael Douglas Lopes de Souza Crivellari é acusado de matar Bruna Crivellari, de 35 anos, a facadas; vítima estava grávida de três meses. Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 18/04/2025 - 14h17 (Atualizado em 18/04/2025 - 14h17 ) twitter

Michael Douglas Lopes de Souza Crivellari, de 29 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta sexta-feira (18), após audiência de custódia. Ele é suspeito de assassinar a esposa, Bruna Crivellari, de 35 anos, na última quarta-feira (16), na Vila Marçola, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Bruna, que estava grávida de três meses, foi morta com sete facadas no coração.

De acordo com o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), uma equipe que realizava patrulhamento foi acionada para atender à ocorrência. Chegando ao local, os policiais arrombaram a porta do imóvel e encontraram Michael sentado no sofá, com as roupas manchadas de sangue. O corpo de Bruna estava no chão do quarto, sem vida.

Bruna era influenciadora digital e trabalhava como consultora em uma loja de óculos em um shopping de Belo Horizonte. Ela acumulava milhares de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava sua vida de recém-casada e a alegria pela gravidez. O casal oficializou a união em janeiro deste ano, mas o relacionamento era marcado por brigas frequentes, apesar de aparentar felicidade nas redes sociais.

Na noite anterior ao crime, vizinhos ouviram uma discussão acalorada e gritos de socorro vindos da residência do casal. Após o silêncio, a família de Bruna, preocupada com a falta de respostas às mensagens e ligações, foi até o local na manhã seguinte. Pela janela, avistaram o corpo da vítima no quarto.

Após cometer o crime, Michael teria tentado tirar a própria vida, mas foi contido e levado ao hospital. No trajeto, confessou aos policiais que matou a esposa devido a cobranças financeiras.

O caso, registrado como feminicídio, segue sob investigação da Polícia Civil. Michael agora permanecerá preso enquanto o inquérito é concluído.