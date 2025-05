Homem que usou “lança” em agressão tem prisão preventiva decretada em BH Thiago Pawlowski de Araújo foi preso após o crime; Justiça entendeu se tratar de uma tentativa de homicídio Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS 23/05/2025 - 19h30 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h34 ) twitter

Justiça determina prisão preventiva à homem que atacou funcionário de supermercado em BH

O homem de 41 anos, preso em flagrante na última quarta-feira (21), após agredir violentamente um funcionário de um supermercado no Bairro Santa Amélia, na Pampulha, em Belo Horizonte, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pelo TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), durante audiência de custódia. Thiago Pawlowski de Araújo teria utilizado uma lança improvisada para cometer o crime. Vídeos feitos por populares flagraram a agressão.

A decisão pela conversão prisão em preventiva é da juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, da Primeira Instância da Comarca de Belo Horizonte, da Central da Audiência de Custódia.

De acordo com a juíza, há inexistência de elementos práticos que apontam que o suspeito seja portador de doença mental ou seja inimputável.

“Não há elementos que denotam que o autuado, contemporaneamente, ao tempo da ação dos fatos praticados no presente, seja portador de patologia psiquiátrica ou que seja incapaz de em razão dela, compreender o caráter ilícito da conduta, demandando a instauração do competente incidente de insanidade mental, mediante elaboração do laudo oficial”, pontua a juíza.

‌



O crime

Thiago utilizou uma arma artesanal — um tubo de metal com uma faca acoplada na ponta — para atacar a vítima, que é uma pessoa com deficiência (PCD) e trabalha no local.

Segundo os relatos de testemunhas, o suspeito entrou no supermercado com o objeto disfarçado por papel cinza, o que dificultava sua identificação como arma branca. Ele desferiu diversos golpes contra a vítima, atingindo-o principalmente no rosto.

‌



A violência foi tamanha que os cortes profundos comprometeram gravemente a região da boca, impossibilitando a vítima de falar. O funcionário foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, onde passou por cirurgia.

A tentativa de homicídio ocorreu na presença de testemunhas, incluindo o fiscal do supermercado, que também foi ameaçado pelo agressor ao tentar intervir. Após o ataque, Thiago tentou fugir, mas foi imobilizado por populares que presenciaram a cena até a chegada da Polícia Militar.

‌



Durante a abordagem, o autor apresentava comportamento confuso e afirmou não se lembrar do ocorrido nem da fabricação da arma. A polícia confirmou que Thiago já possui condenação criminal por tráfico de drogas e está em cumprimento de pena.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Minas Gerais

