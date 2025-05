Homens invadem mansão para roubar joias, trancam mulher no banheiro e são presos em BH Criminosos já haviam invadido um escritório de advocacia nas proximidades e tentado entrar em outra residência Minas Gerais|Luccas Almeida*, da TV Record Minas 14/05/2025 - 17h52 (Atualizado em 14/05/2025 - 18h44 ) twitter

os suspeitos invadiram a casa pela garagem, após arrombarem o portão Redes sociais / divulgação

Dois homens foram presos suspeitos de invadir duas residências, manter uma mulher refém, e tentar roubar vários pertences de valor, no bairro Mangabeiras, na região Sul de em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (14). A própria vítima conseguiu acionar a polícia.

Segundo os militares, os suspeitos invadiram a casa pela garagem, após arrombarem o portão. Já no interior do imóvel, os homens trancaram a mulher no banheiro e começaram a colocar os pertences em uma mochila. Mesmo trancada, a vítima conseguiu ligar para a polícia, que rapidamente foi até o local.

Assim que chegaram, os militares se depararam com um dos suspeitos já na escada da residência. Ele ainda tentou correr e se trancar em um dos quartos. Os policiais precisaram arrombar a porta para efetuar a prisão. O outro suspeito foi encontrado colocando joias, perfumes e relógios na mochila e também foi detido.

Ainda segundo a PM, os homens já haviam invadido um escritório de advocacia nas proximidades e levado um HD externo e um notebook. Além disso, os dois tentaram entrar em uma terceira residência, mas não tiveram sucesso.

Os dois indivíduos já tem passagens pela polícia. Um deles é suspeito de ter furtado várias residências na região da Pampulha entre os meses de abril e maio deste ano.

Após serem detidos nesta quarta-feira (14), eles foram encaminhados para a delegacia, onde ficarão à disposição da justiça.

Outro crime

Os dois presos já são conhecidos da polícia. No mês passado, eles invadiram outra mansão na região da Pampulha com o mesmo objetivo de furtar joias. Câmeras de segurança flagraram a ação. Um dos homens comemora ao encontrar as joias e grita: “só ouro”. Segundo a polícia, o prejuízo estimado foi de R$ 150 mil.

*Sob supervisão de Bruno Menezes

