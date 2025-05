Idosa intoxicada por torta de padaria em BH morre após um mês internada Mulher teve parada cardiorrespiratória depois de consumir a torta e estava internada em estado grave Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 27/05/2025 - 15h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h56 ) twitter

Um casal ainda segue internado em BH

A idosa de 78 anos, que estava internada há cerca de um mês, em estado grave, em um hospital particular de Belo Horizonte, após intoxicação por consumo de torta feita por uma padaria localizada no bairro Serrano, na região noroeste de Belo Horizonte, teve a morte confirmada nesta terça-feira (27). Um casal que também apresentou indícios de intoxicação pelo consumo da torta ainda segue internado.

A padaria não tinha alvará sanitário e foi interditada pela Vigilância Sanitária, dias depois da internações. Em entrevista à RECORD MINAS, o padeiro que foi contratado temporariamente pelo estabelecimento negou que tenha envenenado a torta. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Relembre o caso

Uma idosa de 78 anos e um casal de namorados foram internados em estado grave com suspeita de intoxicação após consumirem uma torta de frango ,em abril deste ano. teve uma parada cardiorrespiratória depois de consumir no estabelecimento.

A SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) informou que os exames descartaram a possibilidade de Botulismo. Anteriormente, exames laboratoriais também descartaram a possibilidade da torta ter sido envenenada com “chumbinho”, produto proibido de ser vendido, mas que comumente é utilizado em residência para matar ratos.

‌



A padaria onde as vítimas compraram os salgados fica perto da casa da família. Há dois anos, uma criança morreu depois de comer um salgado no mesmo local. Segundo a polícia, depois desse fato, a padaria mudou de nome e de dono.

Peritos da Polícia Civil estiveram no estabelecimento e algumas mercadorias foram recolhidas para análise. Amostras da matéria prima usadas para fabricar os salgados foram apreendidas. As causas ainda seguem sendo investigadas.

‌



