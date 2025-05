Palco de acidente com nove mortos, BR-251, no norte de MG, registra um acidente a cada dois dias Esse é o terceiro grande acidente com mortos em rodovias do Estado nos últimos seis meses Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 15/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 02h00 ) twitter

Estudo revela que acidentes em rodovias são 2,7 vezes mais letais do que no perímetro urbano

A BR-251, no norte de Minas, palco do acidente entre um caminhão e uma van, que resultou na morte de nove pessoas na madrugada desta quarta-feira (14), registra um acidente a cada dois dias em 2025. Os dados constam no painel de acidentes da Sejusp-MG (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais).

Segundo o levantamento, neste ano, a rodovia registrou 73 acidentes e em todo o ano passado foram 233 ocorrências. O acidente desta quarta-feira ocorreu em um trecho entre as cidades de Francisco Sá e Grão Mongol e que já registrou 18 ocorrências de batidas de veículos neste ano.

Esse é o terceiro acidente em rodovias mineiras com grande número de mortos em apenas seis meses. Um estudo realizado pela SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) e o Corpo de Bombeiros confirma o que esses acidentes estão apontando - nas rodovias eles são mais fatais.

O levantamento aponta que a letalidade de acidentes em rodovias pode chegar a 2,7 vezes maior do que acidentes em perímetro urbano. O estudo ainda aponta que a taxa de letalidade dos acidentes é mais alta no Norte de Minas e os acidentes mais graves ocorrem na região da Zona da Mata.

Os acidentes com produtos perigosos ocorrem principalmente na BR-262, BR-040 e BR-116. Durante dias úteis e no período diurno.

Relembre outros grandes acidentes

O primeiro caso ocorreu na BR-116, em Teófilo Otoni, a 444 Km de Belo Horizonte. Ao todos 41 pessoas morreram. Um ônibus que fazia a rota de São Paulo a Vitória da Conquista colidiu com uma carreta que transportava um bloco de pedra. O motorista da carreta está preso preventivamente e é considerado réu pelo TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais).

O segundo caso ocorreu no dia 8 de abril, na MG-233 próximo a Araguari, cidade a 671 km de Belo Horizonte. Ao todo 12 pessoas morreram. O ônibus saiu de Goiânia (GO) e estava a caminho de São Paulo (SP). A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

