Influencer que foi detido por suposta injúria racial é assaltado durante festa de luxo em BH Assaltantes trancaram vítimas em banheiro e agrediram convidados durante ação violenta em casa no bairro Olhos D'Água Minas Gerais|Andréa Silva e Cristine Cruz, da RECORD MINAS 22/06/2025 - 13h34 (Atualizado em 22/06/2025 - 13h36 )

Assaltantes trancaram vítimas em banheiro e agrediram convidados durante ação violenta Reprodução/Record Minas

Um assalto a uma residência de alto padrão no bairro Olhos D’Água, na região Oeste de Belo Horizonte, mobilizou a PM (Polícia Militar) na noite deste sábado (21). Quatro homens armados invadiram o imóvel, onde ocorria uma festa com a presença de três influenciadores digitais de São Paulo. Um deles é Igor Palácio, que chegou a ser detido na sexta-feira (20) por uma suposta injúria racial.

Os homens invadiram o lugar no momento em que um entregador por delivery de bebidas chegava para atender os convidados. As primeiras informações repassadas via 190 da Polícia Militar foram de que homens armados com fuzis teriam feito reféns em uma festa. O crime, no entanto, se configurou como uma tentativa frustrada de assalto e que as armas usadas pelos criminosos eram revólveres e pistolas semiautomáticas.

A ação

De acordo com o tenente Renan Guimarães, do 5º Batalhão da PM, durante a ação, os criminosos renderam todos que estavam no imóvel, pegaram correntinhas, celulares, relógios, carteiras e os trancaram dentro de um banheiro. Segundo relatos, algumas vítimas foram agredidas com socos e coronhadas, mas recusaram atendimento médico após o ocorrido.

“A intenção do grupo era fugir em um Honda pertencente a um dos presentes. No entanto, com a nossa chegada rápida ao imóvel, durante a tentativa de fuga, frustramos o plano dos criminosos, que escaparam pelo portão nos fundos da propriedade”, informou o tenente.

‌



Segundo ele, o veículo Honda permaneceu no local, e no interior do carro os policiais militares localizaram uma réplica de arma de fogo e parte dos pertences roubados das vítimas - joias, celulares, roupas e bebidas como uísque e energético.

Apesar do cerco policial, os criminosos conseguiram fugir. Eles teriam passado por um matagal e escapado em um Chevrolet Onix de cor prata. A Polícia Militar segue em rastreamento na tentativa de localizar os suspeitos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

‌



Ocorrências

Segundo Fabiano Lopes, advogado do influencer Igor Palácio, o cliente dele voltou na manhã deste domingo (22) para São Paulo, depois de se envolver em dois casos policiais na capital mineira em 24 horas.

O primeiro deles na noite de sexta-feira (20), quando ele foi detido após uma suposta injúria racial em um hotel de luxo de Belo Horizonte. Ele foi liberado depois que a vítima negou o crime durante o depoimento ao delegado.

‌



Na noite de sábado, a casa alugada pelo influencer no bairro Olhos D’Água foi invadida por assaltantes. De acordo com Lopes, o cliente foi para o imóvel após a confusão no hotel.

Os suspeitos teriam sido atraídos pelas imagens postadas pelo influencer. Palácio e amigos ostentaram joias e objetos de valor nas redes sociais.

Os homens fortemente armados conseguiram pegar um relógio de luxo e uma corrente de ouro. Um vizinho viu a movimentação, chamou os militares e, quando a PM chegou, os suspeitos abandonaram o veículo com o material roubado e fugiram, deixando tudo para trás.

Ainda segundo o Lopes, nada teria sido levado do Igor porque os pertences dele ainda estavam com o advogado, por conta da primeira ocorrência.

