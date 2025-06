PM apreende fuzil, granadas e drogas em casa de BH após denúncia de violência doméstica Suspeito não foi localizado; no imóvel, havia armamento de uso restrito, entorpecentes e explosivos, que foram detonados pelo BOPE Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 22/06/2025 - 10h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 10h40 ) twitter

Suspeito fugiu e não foi localizado; no imóvel, havia armamento de uso restrito, explosivos e entorpecentes Reprodução/Record Minas

Uma denúncia anônima de violência doméstica resultou em uma grande apreensão de armas e drogas na região Leste de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (22). Segundo a PM (Polícia Militar), a informação dava conta de que uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro no interior de um imóvel na Rua Coronel Robson Zamprogno, no bairro Granja de Freitas, e que o agressor também estaria armado com uma arma de fogo longa e de alto calibre.

Diante da gravidade da denúncia, guarnições da PM se deslocaram rapidamente até a residência e cercaram o local para evitar uma possível tragédia. Apesar das várias tentativas de contato pelos militares, ninguém respondeu aos chamados no portão.

Durante a ocorrência, familiares se aproximaram e identificaram os moradores como Caio Vinícius das Dores, de 23 anos, e a namorada Beatriz Pereira da Silva, de 18. No entanto, não souberam informar se havia ocorrido alguma briga ou se Beatriz estava em segurança.

Com a suspeita de que a vítima pudesse estar ferida ou inconsciente dentro da casa, os militares passaram a observar o imóvel mais atentamente. Pela janela do quarto, que estava aberta, os policiais perceberam um forte cheiro de maconha. Ao se aproximarem, visualizaram, entre as frestas de um guarda-roupa entreaberto, a coronha de uma arma longa e um carregador municiado.

‌



Diante do flagrante, os policiais ingressaram na residência e não encontraram nem o suposto agressor e nem a vítima. Já durante as buscas pelos cômodos, os militares localizaram um fuzil Colt calibre 5.56 mm e um carregador com 30 munições. A busca continuou e resultou na apreensão de quatro granadas explosivas escondidas em uma caixa de papelão ao lado da arma, além de 138 buchas de substância semelhante à maconha acondicionadas em uma sacola plástica.

A ação foi testemunhada por Liliane Cruz das Dores, mãe do suspeito, e Matheus Cruz das Dores, tio dele. Segundo a mãe, Caio reside no local, mas ela afirmou desconhecer o material apreendido. Apesar de ter sido informado por familiares sobre a presença policial, o suspeito não se apresentou e não foi localizado. Documentos de identidade de Caio e de Beatriz foram encontrados no interior da residência.

‌



Após acionamento do Centro de Operações da PM (Copom), o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Minas Gerais foi mobilizado para recolher e detonar de forma segura os materiais explosivos. A Polícia Civil foi comunicada e dará prosseguimento à investigação.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de plantão, juntamente com o registro da ocorrência, para as providências da Polícia Judiciária. O paradeiro de Caio Vinícius das Dores permanece desconhecido.

