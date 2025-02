Internação do prefeito de BH completa um mês com evolução no quadro clínico Apesar da melhora no estado de saúde, Fuad Noman segue internado e teve a licença médica estendida por mais 15 dias Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 03/02/2025 - 20h33 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estado de saúde do prefeito de BH segue em evolução, informa hospital

A internação do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), completou um mês nesta segunda-feira (03). De acordo com o hospital, o quadro clínico do economista apresenta evolução. O político de 77 anos está acordado e lúcido, de acordo com o boletim médico divulgado nesta tarde.

O relatório mais recente aponta que Noman “não a presentou nenhuma intercorrência clínica nas últimas 24 horas e está com melhora neurológica gradativa, incluindo a força muscular”. O político, que já não está na UTI há cinco dias, vai passar por uma nova bateria de exames ainda nesta segunda-feira.

Histórico

Fuad Noman foi internado diretamente na UTI no dia 3 de janeiro com insuficiência respiratória aguda causa por um quadro de pneumonia. Esta foi a quarta internação desde novembro passado. De acordo com o Hospital Mater Dei, ele já concluiu o tratamento contra a doença e, agora, “segue em reabilitação fisioterápica, motora e respiratória”.

O médico Enaldo Melo de Lima, coordenador Hospital Integrado do Câncer Mater Dei Contorno, renovou, pela segunda vez, o atestado médico de 15 dias de Fuad Noman. Com isto, ele segue afastado das funções de prefeito. A nova licença começou a valer nesta segunda-feira (03).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5