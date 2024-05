Investigação aponta que delegado foi morto por vingança: “está me devendo tem 18 anos”

Alto contraste

Suspeito fingiu ser entregador e ameaçou cuidadora para entrar na casa da vítima (Reprodução/Record Minas)

A principal linha de investigação da Polícia Civil do assassinato do delegado aposentado Hudson Maldonado Gama, de 86 anos, é que o crime teria sido motivado por vingança. Segundo a delegada responsável pelo caso, a vítima e o principal suspeito tiveram uma relação no passado.

O delegado aposentado Hudson Gama foi enterrado no início da tarde desta quinta-feira (23) em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte. Segundo a delegada Fernanda Mara de Assis Costa, da delegacia de homicídios de Sete Lagoas, a investigação aponta que o crime foi motivado por vingança.

“Nós já temos um suspeito e essa linha de investigação envolve vingança. Os dois já tiveram uma relação no passado e essa relação foi fundamental para acontecer o desenrolar desse homicídio”, disse.

O suspeito ainda não foi preso, mas a PC trabalha com a Polícia Militar para localizá-lo. A Polícia Civil também trabalha com outras linhas de investigação. “Dr.Hudson foi um delegado de polícia muito atuante, muito famoso e muito competente. De tão atuante que ele era, existiam outras pendências no decorrer da carreira dele, por isso que a gente não descarta outras possibilidades”, explicou.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a cuidadora do delegado, que havia sofrido um AVC no ano passado, foi ameaçada pelo autor para que abrisse a porta da casa. O suspeito, que fingiu ser um entregador, estava armado com uma faca e teria dito a ela “sai daqui, meu problema é com ele que está me devendo há 18 anos”.

Ao terem acesso às imagens de segurança de dentro da casa, policiais reconheceram o autor do crime como um ex-policial civil expulso da corporação há cerca de 18 anos. Ao mostrarem as fotos do ex-policial para a cuidadora, ela identificou como o suspeito de cometer o crime.

