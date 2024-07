Jovem é morto com mais de 30 tiros dentro de carro na Grande BH Suspeitos do crime ainda não foram localizados; os disparos atingiram os pneus, as portas e o para-brisa

Minas Gerais|Virgínia Nalon, da RECORD Minas 13/07/2024 - 11h27 (Atualizado em 13/07/2024 - 11h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌