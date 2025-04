Jovem morre em acidente de moto após sair de festa em BH para comprar bebidas Testemunhas contaram à polícia que a vítima, de 22 anos, e o veículo deslizaram no asfalto antes de atingirem poste, na região do Barreiro Minas Gerais|Andréa Silva, da RECORD MINAS 20/04/2025 - 10h42 (Atualizado em 20/04/2025 - 10h42 ) twitter

Vítima do acidente tinha 22 anos e estava com moto emprestada Reprodução/RECORD MINAS

Um acidente na madrugada deste domingo (20) tirou a vida de um jovem de 22 anos, na avenida perimetral, entre os bairros Vila Pinho e Águas Claras, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a batida aconteceu enquanto Ítalo Rodrigues Santos ia a um estabelecimento comprar cerveja para a festa de aniversário da uma amiga. O irmão da vítima contou que Santos já estava no evento e pegou uma moto emprestada para buscar as bebidas.

Segundo a PM, o jovem perdeu o controle do veículo em um trecho de curva e descida da avenida Perimetral, batendo violentamente em um poste. O irmão contou aos policiais militares que, como Ítalo não retornou, ele e os amigos resolveram ir atrás dele, foi quando descobriram que ele havia sofrido o acidente.

Testemunhas que presenciaram o acidente contaram que após a queda, a moto e o condutor deslizaram no asfalto antes de colidirem violentamente contra um poste de iluminação pública.

A motocicleta ficou com a frente destruída e o jovem sofreu um grave ferimento no pescoço, inicialmente confundido com marca de tiro. O disparo foi descartado pela perícia.

A Polícia Civil isolou o local para os trabalhos dos peritos, que confirmaram que o ferimento no ombro da vítima não havia sido foi causado por um tiro, e sim pelo impacto da batida. No entanto, não conseguiram precisar o que teria causado a morte do rapaz. O corpo dele foi removido pelo rabecão e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Belo Horizonte.

