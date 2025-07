Justiça converte em preventiva prisão de filho que matou professora em Belo Horizonte Matteos França Campos passou por audiência de custódia na tarde deste domingo (27); defesa afirma que ele está sendo ameaçado Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS e Lucas Eugênio, do R7 27/07/2025 - 13h34 (Atualizado em 27/07/2025 - 14h18 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Matteos França Campos, suspeito de assassinar a mãe, teve a prisão temporária convertida em preventiva após audiência de custódia em Belo Horizonte.

Durante a audiência, o advogado solicitou transferência devido a ameaças de morte no Ceresp Gameleira, onde está preso.

O crime ocorreu após discussões sobre dívidas de jogos de azar. Matteos enforcou a mãe, Soraya Tatiana Bonfim, no apartamento onde eles moravam.

Matteos foi exonerado do cargo de assessor no governo de Minas Gerais após confessar o crime. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Defesa afirma que Matteos França está sendo ameaçado de morte na prisão

Matteos França Campos, preso na última sexta-feira (25), após ter confessado que matou a própria mãe por conta de discussões sobre dívidas com jogos de azar, teve a prisão convertida em preventiva na tarde deste domingo (27), em Belo Horizonte, durante audiência de custódia promovida pelo TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais). A decisão é da juíza Juliana Beretta Kirche e o caso agora está sob segredo de Justiça.

Após a audiência, o advogado Gabriel Arruda, que defende Matteos França no caso, afirmou que pediu à Justiça que seja expedido um ofício ao Depen-MG (Departamento Penitenciário de Minas Gerais) um ofício para garantir a transferência do cliente que, segundo ele, tem sofrido ameaças de morte no Ceresp Gameleira, onde está preso.

“O que a gente a gente reafirmou aqui com veemência foi que seja expedido um ofício pra o Departamento Penitenciário de Minas Gerais que garanta a segurança do Matteos, considerando que o Ceresp Gameleira está com uma população carcerária acima do normal. O Ceresp, que tem capacidade para 800 a 900 presos, tem hoje 2.000 presos. O Matteos está sendo ameaçado de morte no presídio, por isso pedimos esse ofício para o departamento penitenciário para que ele possa ser transferido do Ceresp Gameleira para uma unidade prisional com maior segurança“, afirmou o advogado.

Relembre o caso

De acordo com a investigação, Matteos enforcou a mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim, dentro do apartamento onde os dois moravam, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, na capital mineira, em um momento em que, segundo ele, “perdeu o controle”. Os dois teriam tido uma discussão porque Matteos teria contraído dívidas por conta de envolvimento com jogos de azar.

‌



Após o assassinato, o homem colocou o corpo da mãe no carro da própria vítima e seguiu pela rodovia MG-10 até a cidade de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A mulher foi encontrada debaixo de um viaduto às margens da rodovia. Após o crime, ele ainda viajou com amigos para a Serra do Cipó.

Câmeras de segurança já haviam registrado imagens do veículo da vítima circulando pela via no sentido ida e volta na data do crime. Apesar de o corpo apresentar marcas nas coxas e sangramento nas partes íntimas, a Polícia Civil informou que não há indícios de violência sexual.

‌



Matteos tinha cargo comissionado de assessor na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), do Governo de Minas. Após a confissão dele, a pasta publicou, neste sábado, a exoneração dele do cargo. Segundo o Portal da Transparência do governo do Estado, o salário dele era de R$ 4.500.

