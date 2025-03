Justiça converte para preventiva prisão de dupla que matou jovem em Belo Horizonte Clara Maria Venâncio Rodrigues foi encontrada coberta com terra e concreto no quintal da casa de um dos autores na Pampulha Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 14/03/2025 - 13h12 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h56 ) twitter

Justiça converte para preventiva prisão de dupla que matou jovem em Belo Horizonte Reprodução/Record Minas

A prisão dos suspeitos de matar Clara Maria Venâncio Rodrigues foi convertida para preventiva nesta sexta-feira (14). O corpo da jovem foi encontrado no quintal da casa de um autores confessos do crime no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

Thiago Schafer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel estão presos desde a quarta-feira (12), quando o corpo da vítima foi localizado.

“Considerando-se que a pena máxima para o crime de homicídio qualificado é superior a quatro anos de reclusão, sendo a conduta extremamente grave, cometida com o emprego de violência real contra a pessoa, verifica-se o cabimento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, apesar da primariedade dos autuados Thiago Schafer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel”, detalhou a decisão da juíza Alessandra de Souza Nascimento Gregório.

Relembre o caso

A jovem foi encontrada coberta com terra e concreto no quintal da casa de Thiago no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A Polícia Civil foi ao local depois que amigos de Clara denunciaram o desaparecimento. A última vez que eles tiveram contato com a jovem foi no domingo (9), quando ela disse ao namorado que iria até a casa de Thiago receber um dinheiro que ele devia a ela.

Os dois trabalharam juntos em uma padaria por três meses. Durante este período, ele pegou dinheiro emprestado com a vítima. Thiago foi demitido do estabelecimento e alegou que não teve mais contato com Clara após sair da empresa. Ele contou à polícia que foi Lucas Rodrigues quem o procurou para arquitetar o crime.

Lucas Rodrigues Pimentel conheceu Clara Maria por intermédio de Thiago. Segundo ele, Clara e Lucas tiveram um desentendimento. Os três estariam em um estabelecimento quando Lucas usou uma expressão nazista. A jovem teria o repreendido e, segundo testemunhas, Lucas não gostou.

Segundo o delegado responsável pelo caso, uma série de acontecimentos pode ter motivado o crime. Dentre eles, desavenças com a vítima, uma briga por suposta saudação nazista e o desejo de um dos autores confessos de cometer necrofilia.

A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames do Instituto Médico Legal (IML) para determinar se Clara foi vítima de abuso sexual.

