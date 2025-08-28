Justiça intima suspeito de matar gari em BH a definir defesa após ‘tumulto processual’ entre advogados Em pouco mais de duas semanas desde o crime, Renê da Silva Nogueira Junior já passou por três defensores Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7 28/08/2025 - 17h01 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de matar um gari em BH, já trocou de advogado três vezes em duas semanas.

Após confissão de assassinato, advogados abandonaram o caso devido a questões pessoais ligadas a Renê.

A arma do crime pertence à delegada Ana Paula Balbino, esposa de Renê, aumentando a polêmica no caso.

Atualmente, Renê está sendo representado pelo advogado Bruno Silva Rodrigues após a saída do defensor Dracon Cavalcante. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Justiça intima suspeito de matar gari em BH a definir defesa após ‘tumulto processual’ entre advogados

O criminalista Dracon Cavalcante confirmou nesta quinta-feira (28) ter deixado a defesa de Renê da Silva Nogueira Júnior, suspeito de assassinar o gari Laudemir Fernandes em Belo Horizonte. Agora, o homem seguirá sendo representado pelo advogado Bruno Silva Rodrigues. A troca aconteceu após a Justiça de Minas Gerais intimar Renê a informar oficialmente quem responderia pela sua defesa durante o processo. A decisão foi assinada pela juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri da capital mineira, nesta quarta-feira (27), após sucessivas trocas de advogados serem consideradas um “tumulto processual”.

Desde o crime, no dia 11 de agosto, Renê já contou com três defensores diferentes. Inicialmente, ele foi representado pelos advogados Andrey Trindade Araújo Coelho, Henrique Viana Pereira e Leonardo Guimarães Salles, do escritório Ariosvaldo Campos Pires, um dos mais tradicionais de Minas Gerais.

Os profissionais deixaram o caso uma semana depois do crime, no mesmo dia em que o suspeito confessou ter atirado contra a vítima e o resultado do laudo de balística apontou que a arma usada pertence à delegada da Polícia Civil Ana Paula Balbino, esposa de Renê.

Procurados pela RECORD MINAS, os advogados afirmaram que a decisão foi tomada após uma conversa reservada com Renê e que o motivo da saída é de “foro íntimo”, pessoal.

‌



Com a saída da então defesa, Renê anunciou a contratação do criminalista Dracon Cavalcante. Pouco tempo depois, o nome do advogado foi destituído, e Bruno Silva Rodrigues passou a constar como responsável pela defesa.

Em entrevista à RECORD MINAS nesta segunda-feira (25), Dracon informou que não teria sido informado da troca, mas explicou que tudo não passava de um ‘mal entendido’. Segundo ele, a família do suspeito, no Rio de Janeiro, quem teria contratado outro profissional.

‌



Renê chegou a escrever uma carta à próprio punho reiterando o desejo que o criminalista Cavalcante continuasse acompanhando o caso. A Justiça entretanto entendeu de forma negativa as sucessivas trocas de advogados e intimou então o suspeito a tomar uma decisão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

*Estagiária sob supervisão de Lucas Eugênio

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp