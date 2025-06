Lula usa evento de doação de tratores para defender Pacheco ao Governo de MG Ex-presidente do Senado, Pacheco é a aposta de Lula para conquistar o governo estadual Minas Gerais|Ezequiel Fagundes, da RECORD MINAS 12/06/2025 - 20h21 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h24 ) twitter

Lula e Pacheco participaram de evento em MG nesta quinta Ricardo Stuckert/PR - 12.6.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou um evento oficial nesta quinta-feira dia (12) de doação de tratores para pequenas cidades do interior para defender o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo de Minas.

Ex-presidente do Senado, Pacheco é a aposta de Lula para conquistar o governo estadual. O senador, no entanto, ainda não declarou se vai topar ou não entrar na disputa. Durante o discurso, Lula evitou lançar o nome de Pacheco, mas não poupou elogios ao parlamentar.

“Esse estado merece respeito. Tenho dito para o Pacheco. Você tem que levar em conta o seguinte: o Pacheco é um cara importante, a maior personalidade de Minas Gerais hoje, não só pelo tamanho. Pacheco, é o seguinte: chega uma hora que a gente não faz mais o que a gente quer, tem uma hora que a gente é empurrado pela causa”, declarou Lula.

A solenidade aconteceu na Ceasa, em Contagem, na Grande Belo Horizonte, um dos principais redutos do PT no estado, e reuniu dezenas de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. É a quarta vez que Lula vem ao segundo maior colégio do país em 2025.

“Posso dizer para vocês uma coisa. Aprendi a respeitar e gostar do Pacheco. É importante que vocês saibam disso. Falo, Pacheco, que, entre nós, quando a gente é amigo, a gente fala a verdade um com o outro, mesmo que seja uma verdade que você não queira ouvir. É importante a gente ter consciência que a nossa relação é extraordinária, e vocês sabem o que quero que ele seja. Vou contar uma coisa para vocês, nenhum desses picaretas, que acham que são bons, que vivem na frente de um celular falando mal dos outros, não têm a menor chance de competir com você”, afirmou o petista.

Discurso de Pacheco

Em discurso, Pacheco citou personalidades históricas da política mineira e defendeu a reconstrução do estado através da política com o “P” maiúsculo. Sem citar nomes, o senador criticou o negacionismo histórico e da ciência e aqueles que fazem lacração em redes sociais.

“Esse estado, que tem essa tradição política de construir, de dialogar, de desenvolver, de progredir, de defender a liberdade, não pode se contentar com a política feita através de videomaker e TikTok de redes sociais. Definitivamente, o negacionismo, o populismo, a demagogia a lacração em rede social têm tornado a política da vez menor, cada vez menos expressiva e menos resolutiva para a vida das pessoas”, afirmou o senador.

Doação de tratores

Ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o Promaq (Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola) prevê a doação de maquinários agrícolas para mais de 300 municípios mineiros com um investimento de R$ 150 milhões.

O evento reuniu dezenas de prefeitos de vários partidos do interior, que fizeram fila para participar da solenidade. Logo na entrada, mais de 30 faixas com nomes de cidades do interior foram expostas com dizeres de agradecimento ao senador Pacheco.

