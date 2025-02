'Nunca foi tão importante uma imprensa livre e profissional', diz Pacheco

Em última entrevista coletiva como presidente da Casa , Rodrigo Pacheco (PSD-MG) agradeceu à imprensa e ressaltou a importância dos profissionais “em tempos de fake news e descompromisso de veiculação de informação pelas redes sociais”.



“De minha parte, um reconhecimento muito verdadeiro sobre a importância do papel da imprensa no Brasil, sobretudo em momentos que se exige a boa informação e a apuração da verdade sobre fatos”, declarou.



“Nunca foi tão importante uma imprensa livre, profissional, cujo trabalho deve ser garantido por todas as instituições”, completou o senador. Neste sábado (1º), serão escolhidos os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados . O senador Davi Alcolumbre (União-AP) e o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) são os favoritos para assumirem as respectivas casas.