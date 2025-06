CPI das Bets rejeita pedido de investigação de Virginia, Deolane e empresários Relatório apontava crimes e propunha novas regras para apostas, mas não foi aprovado Brasília|Do R7 12/06/2025 - 13h14 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h14 ) twitter

A influenciadora Virginia Fonseca era alvo de relatório da CPI das Bets, mas proposta foi rejeitada Andressa Anholete/Agência Senado - Arquivo

Sob risco de serem alvo de um pedido de investigação, as influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, além de outros 14 empresários, acabaram de fora dos encaminhamentos da CPI das Bets.

O grupo que investigou apostas rejeitou o relatório apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) em votação nesta quinta-feira (12). O placar, de 4 votos a 3, fez com que a CPI acabasse sem uma conclusão de encaminhamentos.

