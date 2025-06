Lula pede ao STF para suspender processos sobre INSS e anular decisões para o governo indenizar vítimas Segundo o CNJ, mais de 4,1 milhões de ações previdenciárias estão em tramitação no país Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 12/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h26 ) twitter

Pedidos foram ajuizados no STF Ricardo Stuckert / PR

Em uma ação cautelar de urgência, a AGU ( Advocacia-Geral da União ) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a suspensão de todos os processos judiciais relacionados a responsabilização da União e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pelos descontos indevidos feitos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. O pedido foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da AGU Jorge Messias.

O presidente pede, ainda, a abertura de crédito extraordinário para custear o ressarcimento das vítimas, com a exceção da dotação orçamentária dos limites fiscais de gastos do governo para os anos de 2025 e 2026.

Dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) apontam que mais de 4,1 milhões de ações previdenciárias estão em tramitação no país. Ao mesmo tempo, é estimado que aproximadamente 9 milhões de descontos associativos foram implementados nos benefícios pagos pelo instituto nos últimos cinco anos, o que, segundo a AGU, mostra a possibilidade de aumento no volume de litígios.

Além das ações em curso, também foi solicitado a perda da eficácia dos processos já proferidos. De acordo com a AGU, os objetivos da medida é necessária para preservar a capacidade administrativa do INSS de processar os pedidos de restituição.

“Além disso, o objetivo é evitar um contexto de litigância de massa que poderia prejudicar a segurança orçamentária da União e, no limite, pôr em risco a própria sustentabilidade das políticas de pagamento de benefícios previdenciários”, comentou a instituição.

