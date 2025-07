Menina de 9 anos passa mal e morre após comer bolos e pão de queijo em MG Criança sentiu fortes dores no estômago e expeliu um líquido branco pelo nariz Minas Gerais|Do R7 24/07/2025 - 23h03 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Pão de queijo de Liquidificador um clássico brasileiro

Uma menina de 9 anos morreu após comer bolos e pão de queijo, e expelir um líquido branco pelo nariz, no bairro São Pedro, na cidade mineira de São Francisco, a 570 km de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (23). Um gato também foi encontrado morto na mesma tarde com sintomas similares aos da criança.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências, a menina estava passando férias escolares na casa da avó, junto com a irmã mais velha. Nessa quarta, a avó preparou um bolo para o café da tarde com as netas. Pouco depois, o tio delas chegou com uma sacola, trazendo mais um bolo e pães de queijo, e saindo logo em seguida.

A avó relatou que ela e as duas netas comeram tanto dos bolos quanto dos pães de queijo. Após o café, a menina de 9 anos começou a sentir fortes dores no estômago. A mulher ainda tentou fazer algumas massagens na criança, para aliviar as dores, mas sem sucesso.

Quando a menina passou a expelir um líquido branco pelo nariz, a avó fez várias ligações buscando por ajuda. Um vizinho prestou socorro, levando a criança até um hospital. Na unidade, a menina já chegou com parada cardiorrespiratória e sem pulso.

‌



A Polícia Militar foi acionada e esteve na casa da família, onde colheu o depoimento da avó da criança. Ainda na residência, os militares foram informados de que um gato da região havia sido encontrado morto na mesma tarde com sintomas similares aos da criança.

O que sobrou dos alimentos consumidos foi recolhido para análise. O corpo do gato encontrado morto foi encaminhado para a Vigilância Sanitária da cidade, onde será realizada uma necropsia. E o corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal de Januária, a 83 km de São Francisco. Até o momento não se sabe o que, de fato, causou a morte da criança.