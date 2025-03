“Meu pai era um cara muito família”, filhos de Fuad Noman relembram legado durante velório na PBH Familiares, amigos e autoridades se reuniram na sede da Prefeitura de Belo Horizonte para o velório do prefeito Fuad Noman. Minas Gerais|Maria Luiza, do R7 27/03/2025 - 14h32 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h57 ) twitter

Filhos ressaltaram o carinho do prefeito pelos netos e a forte ligação familiar Reprodução/Record Minas

Os filhos do prefeito Fuad Noman, Paulo Henrique Noman e Gustavo Noman, destacaram o legado do pai e a importância da família em sua vida, durante o velório dele, no início da tarde desta quinta-feira (27), na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, no centro da capital mineira.

“Vamos sentir falta do exemplo, do conselho, das conversas, da explicação nos momentos difíceis. Mas acho que ele deixou um legado muito forte, e a gente fica orgulhoso de tudo que ele conseguiu fazer. Um dia muito difícil, mas saber disso nos conforta um pouco”, afirmou Paulo.

Emocionado, Paulo também falou sobre os momentos de luta do pai durante o tratamento e a escolha da família em tratar com privacidade os dias dele no hospital. “Meu pai tinha dias muito bons e dias um pouco piores. A gente pediu mais privacidade porque queríamos tomar conta dele da melhor maneira possível. O tratamento foi muito bom. A equipe do Dr. Enaldo fez tudo que era possível, ajudou em tudo. Queria agradecer todo mundo que estava lá com a gente”, disse.

Gustavo Noman ressaltou o carinho do prefeito pelos netos e a forte ligação familiar. “Meu pai era um cara muito família. Os netos eram o grande xodó da vida dele. Tudo que ele podia fazer pela família dele, ele fez. A gente cresceu com uma família muito unida e estamos tentando passar isso para os nossos filhos também. Era uma pessoa excepcional, que sempre ajudou a gente em tudo”, afirmou.

‌



Já Paulo destacou a dedicação do pai ao trabalho e como essa paixão se manteve até os últimos dias. “Sempre dedicou todo o tempo dele ao trabalho. A família e o trabalho eram as coisas mais importantes da vida dele. No hospital, em janeiro, o que a gente fazia para animá-lo era chamar o Álvaro (Damião) para se reunir com ele. O trabalho animava ele. O legado que ele deixou para gente foi que, se trabalhar, as coisas funcionam”, disse.

O filho também brincou sobre a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do pai. “Chegou onde chegou. Colocou uma pressão gigante na gente, que estudamos muito mais do que ele e não vamos chegar onde ele chegou”, afirmou Paulo.

‌



Familiares, amigos e autoridades se reuniram na sede da Prefeitura de Belo Horizonte para o velório do prefeito Fuad Noman. A cerimônia, aberta ao público a partir das 13h, permitiu que a população prestasse sua última homenagem ao político, que faleceu na quarta-feira (26) em decorrência de complicações de um linfoma não-Hodgkin.

O sepultamento ocorrerá em uma cerimônia reservada para a família.

Veja a entrevista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5