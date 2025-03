Prefeito Fuad Noman tinha a família como alicerce pessoal e profissional Político, morto nesta quarta-feira (26), foi casado por 51 anos com a primeira-dama Mônica Drummond e teve dois filhos Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 26/03/2025 - 11h57 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeito Fuad Noman e a primeira-dama, Mônica Drummond Reprodução/Redes Sociais

O Prefeito de Belo Horizonte, morto nesta quarta-feira (26), tinha a família como um alicerce, tanto na vida pública como pessoal. Noman foi casado por 51 anos com a primeira-dama Mônica Drummond, com quem teve dois filhos e quatro netos.

Em entrevista à RECORD MINAS, após a reeleição em outubro de 2024, ele destacou a parceria com os familiares e lembrou momentos marcantes da trajetória.

“É fácil de falar dela [Mônica]. 51 anos de casados, juntos. Trabalhando, fazendo um casal harmônico, uma família maravilhosa. Tenho dois filhos que Deus abençoou, quatro netos maravilhosos. É uma família na qual eu me apoio muito”, destacou o prefeito.

O político lembrou que se apoiou na família com o diagnóstico de linfoma não Hodgkin, divulgado em julho deste ano. Noman destacou que só aceitou concorrer à reeleição com o aval da esposa e dos filhos.

‌



“Pra tomar a decisão de ser candidato, eu conversei com eles, sentei junto com a família, pra tomar a decisão de continuar. Quando surgiu a doença, também com eles”, contou.

Durante a conversa, o economista recordou-se também do período em que morou em Cabo Verde, na África.

‌



“Eu lembro muito quando eu fui pra Cabo Verde e a gente não sabia como era a vida em Cabo Verde, isso foi em 1998. Eu disse pra ela assim: ‘Mônica, fica aqui no Brasil com os meninos, na nossa casa, com os meninos na escola e eu vou pra lá, ver como é que é. Se for bom eu te chamo, se for ruim deixa pra lá‘. Ela falou negativo, de jeito nenhum, nós vamos juntos. Se você tiver que dormir no banco da praça, nós vamos dormir juntos. Eu, você e os meninos. Nós não vamos te largar em momento nenhum”, relembrou.

No segundo turno das eleições, os filhos de Noman, que moram em São Paulo, vieram para Belo Horizonte apoiar o então candidato. “Chegaram aqui domingo de manhã e foram embora na segunda de manhã, pra me dar apoio. E, como disse a Mônica, me dar o colo. E ela é uma pessoa que tá do meu lado a vida inteira”, lembra o político.

‌



Ao fim da entrevista, o prefeito agradeceu a parceria da família, principalmente da esposa. “Uma pessoa que tá do meu lado, que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, por ter sido essa figura que me apoiou, principalmente agora nesse momento que eu estava mais fragilizado da doença. Ela foi uma verdadeira companheira, junto comigo, me apoiando não só na campanha mas principalmente na questão da saúde. Deus que abençoe essa união e que ajude nisso”, destacou.

Fuad Jorge Noman Filho era economista, escritor e político. Ele nasceu em 30 de junho de 1947, em Belo Horizonte. A vida do prefeito foi marcada por superação desde criança, quando perdeu a mãe e começou a trabalhar no bar da família no centro da capital mineira.

Confira a entrevista na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5