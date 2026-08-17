Brigas entre integrantes da Galoucura deixam dois conduzidos após jogo do Atlético

Brigas envolvendo integrantes da torcida organizada Galoucura foram registradas durante e após a vitória do Atlético sobre o Grêmio, neste domingo (16), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Vídeos publicados nas redes sociais mostram tumultos entre os próprios atleticanos dentro e fora do estádio. Duas pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar.