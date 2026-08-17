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Brigas entre integrantes da Galoucura deixam dois conduzidos após jogo do Atlético

Tumulto começou nos bares da Arena MRV e chegou à arquibancada; PM também apura confrontos registrados na área externa

MG no Ar|Do R7

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Brigas envolvendo integrantes da torcida organizada Galoucura foram registradas durante e após a vitória do Atlético sobre o Grêmio, neste domingo (16), na Arena MRV, em Belo Horizonte. Vídeos publicados nas redes sociais mostram tumultos entre os próprios atleticanos dentro e fora do estádio. Duas pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar.

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