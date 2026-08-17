Homem rouba 16 sabonetes e esfaqueia gerente de drogaria em BH

Um homem de 42 anos foi preso depois de roubar 16 sabonetes e ferir o gerente de uma drogaria com golpes de faca, na manhã desta segunda-feira (17), no bairro São Luiz, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A vítima, de 23 anos, foi atingida no braço, na testa e na orelha.