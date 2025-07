Ministério Público de MG denuncia primo de Nikolas Ferreira por tráfico de drogas Motorista de aplicativo Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes foi preso em flagrante com 30 quilos de maconha e quase quatro gramas de cocaína Minas Gerais|Ezequiel Fagundes, da RECORD MINAS 11/07/2025 - 18h04 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministério Público de MG denuncia primo de Nikolas Ferreira por tráfico de drogas

O promotor de Justiça Moisés Batista Abdala, da 9 ª Promotoria de Justiça de Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro a 537 km de Belo Horizonte, denunciou o motorista de aplicativo Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes, de 28 anos, por tráfico de drogas. Glaycon é primo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

RESUMO DA NOTÍCIA Ministério Público de MG denuncia Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes.

Primo do deputado Nikolas Ferreira está envolvido em tráfico de drogas.

Motorista de aplicativo foi preso com 30 quilos de maconha.

Além da maconha, também foram encontradas quase quatro gramas de cocaína. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em 23 de maio deste ano, ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal transportando 30,2 quilos de maconha e 3,82 gramas de cocaína. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, “pela grande quantidade, pelas naturezas e pela forma de acondicionamento das drogas, os entorpecentes destinavam-se à mercancia”.

Motorista de aplicativo Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes foi preso em flagrante com 30 quilos de maconha e quase quatro gramas de cocaína

Ainda de acordo com o MPMG, após uma denúncia anônima, “uma equipe da Polícia Federal locomoveu-se para a rodovia BR-452, quando foi possível visualizar o veículo deixando a cidade de Uberlândia em alta velocidade pela mencionada rodovia, em sentido a Belo Horizonte. Ato contínuo, localizaram o Toyota Etios parado às margens da BR-452, em razão de um acidente de trânsito ocorrido na estrada”.

No dia 9 de julho deste ano, a juíza Ana Régia Santos Chagas, da 2ª Vara Criminal de Uberlândia, mandou notificar o acusado da denúncia e deu 10 dias de prazo para apresentação de defesa preliminar. Na mesma decisão, a magistrada acatou pedido do MPMG e determinou a incineração da droga apreendida.

‌



Durante a audiência de custódia, o então advogado de Glaycon, Alessandro Virgolino Firmino Campos Lemos, afirmou em juízo que o seu cliente não tinha ciência de que estava levando drogas e que desejava delatar todas pessoas envolvidas no episódio. Após a declaração ser revelada, o defensor deixou o processo.

Em nota, a defesa de Glaycon informou que “ainda não foi formalmente intimada. Tão logo ocorra a devida intimação, será apresentada a defesa prévia, seguindo-se todos os trâmites previstos no devido processo legal. Ressaltamos que qualquer conclusão neste momento é meramente especulativa, não havendo elementos concretos que permitam juízo de valor antecipado. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos futuros”.

‌



Na época da prisão, o deputado federal Nikolas Ferreira, por meio de advogado, declarou: “Se ele errou, que pague. Senão, que a justiça seja feita. Não posso responder pelos atos dos meus parentes. Principalmente quando não tenho nenhum envolvimento. Que todos os envolvidos sejam responsabilizados, como deveria ser em qualquer outro crime”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp