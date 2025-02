Mistério: polícia apura homicídio em caso de bebês gêmeos que morreram afogados em MG Crianças eram criadas por mãe adotiva, que teve o celular apreendido para investigação; exames periciais foram solicitados Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebês gêmeos morrem afogados em piscina em Ubá (MG)

A Polícia Civil apura a morte de dois bebês encontrados afogados em uma piscina em Ubá, cidade da Zona da Mata mineira a 290 km de Belo Horizonte. Segundo a instituição, o caso foi registrado como homicídio.

Apesar do registro, a polícia não informou quem seriam os suspeitos e qual seria a tipificação do crime. O celular da mãe adotiva das vítimas foi apreendido para investigação.

De acordo com Douglas Motta, delegado responsável pelo caso, “oitivas foram realizadas com os envolvidos e exames periciais foram solicitados”. Motta esclarece ainda que “mais informações não serão divulgadas para não prejudicar a apuração”.

O caso aconteceu no bairro Santa Rosa, no sábado (08). Segundo a PM (Polícia Militar), o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. Mas, quando a ambulância chegou ao local, os socorristas encontraram os dois meninos em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de ressuscitação por cerca de 40 minutos, mas eles não resistiram.

‌



Ainda de acordo com a PM, a mulher, de 37 anos, responsável pelas crianças, disse que os bebês estavam dormindo na sala com a filha dela, enquanto ela estava em outro cômodo da casa. A mãe acordou, verificou que as crianças ainda estavam dormindo e voltou para o quarto.

Mais tarde, ela foi acordada pelo filho, de seis anos, e notou que os bebês não estavam na sala. Conforme o boletim de ocorrência, ela encontrou os gêmeos na piscina. Segundo o documento, a mulher e a filha dela retiraram as crianças da água e tentaram reanimá-las até a chegada do resgate.

A mulher disse que adotou as crianças após a mãe deles, que morava com ela, decidir que não queria mais os filhos. Segundo ela, a mãe biológica das crianças era usuária de drogas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5