Empresário mineiro morre em queda de avião na Bahia Fredy Tanos era dono de um laboratório em Sete Lagoas, a 72 km de BH; piloto sobreviveu ao acidente Minas Gerais|Do R7 11/02/2025 - 10h33 (Atualizado em 11/02/2025 - 10h35 )

Este é o segundo acidente aéreo registrado em Prado (BA) em menos de um mês Reprodução/Record Minas

Um empresário, de Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte, morreu em um acidente de avião, na tarde desta segunda-feira (10), na cidade de Prado, no sul da Bahia.

O avião de pequeno porte caiu e pegou fogo próximo à praia da Barra do Cahy, na região do distrito de Cumuruxatiba. O bioquímico Fredy Tanos, fundador e diretor de um laboratório em Sete Lagoas, não resistiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou preso às ferragens.

O piloto e dono da aeronave, Mário Gontijo, foi socorrido e levado, de aeronave, para o Hospital Luís Eduardo Magalhães. O estado de saúde dele é estável.

Este é o segundo acidente aéreo registrado em Prado (BA) em menos de um mês. No dia 19 de janeiro, um avião de pequeno porte caiu na mesma região de barra do Cahy. No acidente, dois homens ficaram feridos. O piloto sofreu fraturas expostas nas pernas e o tripulante sofreu escoriações leves. Eles foram levados para unidades de saúde da região.